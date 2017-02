Polícia investiga conexão entre atentados a ônibus em Manaus

De acordo com delegado geral adjunto da Polícia Civil, Ivo Martins, imagens mostram que as ações criminosas denotam 'uma situação de aparência'

Investigações iniciais sobre os ataques de vandalismo aos ônibus do transporte público apontam que as ações foram planejadas, afirmou a SSP. Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) investiga a conexão dos incêndios em dois ônibus articulados da linha 500, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, ocorridos na quinta-feira à noite, com os outros casos de coletivos incendiados nos últimos dias na cidade. O modo de operação e horário dos casos na quinta-feira, que levaram ao recolhimento de todas as frotas de ônibus da cidade a partir das 22h, coincidem, segundo o delegado geral adjunto da Polícia Civil, Ivo Martins.

“O modus operandi na ação de quarta-feira (quando um ônibus da linha 535 foi incendiado) foi idêntico ao modo praticado na ação de ontem (quinta-feira). Digo isso no Zumbi e Galiléia. Temos imagens relativas ao que aconteceu na Compensa, com o ônibus da Via Verde, e isso denota uma situação de aparência”, disse Martins.

A tentativa de incêndio, ainda na quinta-feira, de um ônibus da linha 450, na Redenção, zona centro-oeste, também pode ter relação com os demais atos de vandalismos aos coletivos. Na ocasião, o motorista desempregado Wilson Soares da Silva, 45, foi preso em flagrante pela tentativa de incêndio do coletivo, da empresa São Pedro, e encaminhado ao 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Foi uma ação isolada em tese (do Wilson da Silva), mas guarda correlação com os outros fatos. Inclusive, o galão (de gasolina) encontrado na ocorrência na Redenção (da tentativa de incêndio do ônibus da linha 450) é igual ao galão encontrado no ônibus da Via Verde, na Compensa. As circunstâncias e horários são os mesmos”, explicou Martins.

Nesta sexta-feira (24), o suspeito Wilson da Silva foi apresentado na sede da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e afirmou que agiu em ‘desespero’ por estar desempregado há seis meses. Na apresentação à imprensa, o motorista negou integrar alguma facção criminosa e explicou ter usado um galão de combustível que a mãe guardava para assar peixes.

“Moro com minha mãe e duas irmãs. Minha mãe, que me ajuda, é aposentada. Não tenho nada a ver com negócio de facção. Sou um cara batalhador. Trabalhei de motorista até setembro”, explicou Wilson.

O suspeito afirmou ter ficado revoltado por não conseguir um trabalho e que costuma andar a pé em busca de emprego. “Estou arrependido profundamente da besteira que fiz”, disse o motorista.

Nesta sexta-feira, Wilson da Silva passou pela Audiência de Custódia. Ele poderá ser mantido em prisão preventiva ou ser posto em liberdade. “O delegado geral (da Polícia Civil) determinou a realização de uma força-tarefa, que será coordenada por mim com o trabalho operacional do DRCO (Departamento de Repressão ao Crime Organizado), junto com os delegados distritais, que atuam nos casos onde os ônibus foram incendiados. Vamos dar uma resposta o mais rápido possível devido a peculiaridade dessa demanda. Já temos imagens e outras pessoas envolvidas”, afirmou o delegado adjunto da PC, Ivo Martins.