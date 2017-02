Polícia Militar do AM só tem 65% da tropa necessária

Nos últimos anos, a tropa do Amazonas foi reduzida, conforme aponta o Anuário de Segurança Pública de 2016. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O efetivo da Polícia Militar (PM) do Amazonas está abaixo do previsto por lei que fixa quantitativo ideal para a tropa. Um levantamento do site UOL, divulgado nessa quarta-feira (22), aponta que o quantitativo atualizado da PM é de 9.195, representando 65% do total de 14.151 policiais militares previstos para o Estado. Nos últimos anos, a tropa do Amazonas foi reduzida, conforme aponta o Anuário de Segurança Pública de 2016.

O levantamento aponta que a lei estadual estipula a tropa ideal de 14.151 policiais militares. Há três anos, o número fixado era de 15 mil, conforme estabelecido no decreto estadual 34.594, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), em 18 de março de 2014, assinado pelo governador do Estado, na época em exercício, José Melo.

O decreto fixou que 87% dos membros da PM são combatentes, aqueles que atuam na atividade fim da corporação, sendo 13.103 praças e 1.048 oficiais. A lei, porém, não obriga o Estado a manter o quadro preenchido e o número fixado é tratado como o que seria o efetivo ideal do Estado. Para fazer um levantamento local, a REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (RDC) solicitou o quantitativo atual da PM e se houve atualização do Decreto 34.594, mas a solicitação não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.

Em entrevista em junho de 2016, o então Coronel Augusto Sérgio Farias Pereira, na época recém-nomeado comandante da PM, informou que o Amazonas dispunha de uma média de 9,5 mil policiais militares, sendo 7 mil atuando em Manaus e outros 2,5 mil no interior. Na ocasião, o coronel mencionou que 600 policiais militares atuavam com policiamento ostensivo nas ruas da capital, por dia, enquanto outro efetivo estava de folga em regime de escala.

O Anuário de Segurança Pública de 2016, com base em dados de 2014 e 2015, aponta que o Amazonas fixou, como ideal, 15 mil o quantitativo de policiais militares para o Estado, mas o efetivo existente era de 10.090, em dezembro de 2014, e de 9.256 em dezembro de 2015, caindo para 9.195, no ano passado.

A queda foi acompanhada pela não realização de concurso público para a corporação. Em 30 de janeiro deste ano, o governador José Melo anunciou o Estado vai lançar edital para o concurso e que as vagas serão destinadas às patentes mais baixas, para garantir as promoções dos membros mais antigos das forças de segurança.

No anúncio, o governador mencionou que a quantidade de vagas ainda não havia sido definida, mas que a necessidade da PM estava sendo analisada pelo comando da corporação. Também na ocasião, ao lado do atual comandante da PM, Coronel David Brandão, o governador do Estado anunciou que o governo federal irá repassar R$180 milhões ao Estado, resultante de verbas repatriadas, que serão investidos integralmente na segurança. A RDC solicitou informações sobre o andamento da organização do concurso público para a corporação, mas a solicitação não havia sido respondida até o fechamento desta matéria.