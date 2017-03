Polícia recupera motos roubadas em casa abandonada, na zona leste

Motocicletas foram levadas ao 30º DIP e entregue aos proprietários. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Três motocicletas com restrição de roubo foram encontradas, no início da tarde desta quinta-feira (30), em uma casa abandonada, localizada no ramal Nova Esperança, na invasão Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Os veículos foram recuperados após uma denúncia anônima, conforme informações do cabo Jean Froes, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Uma das motocicletas, modelo CB 300 preta, foi roubada do mototaxista Mateus Gonzaga da Silva, 34, durante um assalto, ocorrido na noite do dia 15 deste mês, na avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus.

Segundo o mototaxista, dois homens armados o abordaram na frente de uma agência bancária, e exigiram a motocicleta. Além da CB-300, uma Fazeer branca e uma Titan vermelha, também foram recuperadas.

Segundo o sargento, não havia ninguém na casa onde as motocicletas foram encontradas. A suspeita é que os veículos seriam desmanchados para a venda de peças. Todas as motocicletas foram levadas ao 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e entregue aos proprietários.