Policial militar aposentado é atingido por tiro de raspão no rosto

Manaus – O policial militar aposentado Francisco Irinaldo da Silva, 48, foi atingido com um tiro de raspão no rosto, em frente da casa onde ele mora, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus, na noite da última terça-feira (14). Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que o crime foi praticado por dois homens, após terem descoberto que ele era PM.



