Ponte do Mutirão será demolida nesta sexta-feira por risco de desabamento

Vistoria técnica detectou-se o risco iminente de desabamento. Foto: Alexandre Fonseca/Seminf/Divulgação

Manaus - A ponte do bairro Mutirão, localizada na Rua Itaeté, zona leste, será demolida e a área será totalmente interditada a partir das 8h desta sexta-feira (3), para veículos e pedestres.

Após vistoria técnica realizada pela Defesa Civil e pela engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) detectou-se o risco iminente de desabamento. As ações visam previnir qual dano à população. Emergencialmente, o local receberá uma ponte, em madeira, para facilitar o tráfego de pedestres que moram no entorno.

Diante da interdição do trecho da Rua Itaeté, o condutor terá as seguintes opções de acesso à área no entorno da obra: pela av. Grande Circular, pode acessar a Rua Cantor Evaldo Braga e Rua Marginal. Através da Av. Camapuã, a opção é a Rua Ibicaré.

Agentes de trânsito estarão no local para monitorar a circulação de veículos. A obra estará sinalizada com placas indicativas da Seminf.