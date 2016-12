População se mobiliza para recolher doações a famílias afetadas por chuva

Um dos grupos está encaminhando as doações para famílias afetadas pelos efeitos da chuva na área próxima ao Igarapé do 40 e na comunidade da Sharp. Foto: Divulgação/Thiago Souto

Manaus - Diante da quantidade de famílias desabrigadas por conta da forte chuva da última terça-feira (27), que ocasionou deslizamentos de barrancos, desabamentos e alagamentos de casas, várias pessoas se mobilizaram para recolher doações e repassá-las às famílias afetadas pelos efeitos da chuva.

Um dos organizadores dessas iniciativas é o analista de sistemas Thiago Souto, 29, do grupo Salaada Solidária, que está recebendo doações na etapa 2 do condomínio Juliana 3, localizado no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus.

“Eu sempre digo que o mais difícil é sair da zona do conforto. Todo mundo tem muita pena, a gente comenta sobre os outros. É hora de demonstrar compaixão”, disse Thiago, acrescentando que o grupo está encaminhando as doações para famílias afetadas pelos efeitos da chuva na área próxima ao Igarapé do 40, na zona sul de Manaus, e na comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, também na zona leste, onde famílias ficaram desabrigadas.

Segundo Thiago, apenas na noite de terça-feira (27), foram entregue 80 itens, em caráter de urgência, como cobertores, toalhas, fronhas e travesseiros.

Na comunidade da Sharp, a proprietária de uma academia de musculação localizada na rua Estrela, Nete Costa, transformou o estabelecimento em um ponto de entrega de objetos para os desabrigados. “São muitos desabrigados. Então, estamos recebendo doações. Quem puder vir deixar, estamos repassando para as famílias”, disse Nete.

Além de iniciativas dos moradores, estabelecimentos também estão fazendo campanhas para as doações. O Espaço Coworking, do Sumaúma Park Shopping, localizado no piso Japiim (1º andar do shopping), se tornou um posto de coleta de doações para as várias famílias afetadas pela chuva.

Por parte da prefeitura, há quatro pontos para recebimento de doações, como alimentos, roupas, colchões e lençóis: sede da Semmasdh, na Avenida Ayrão, Centro, zona sul; Parque Municipal do Idoso, na Rua Rio Mar, Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul; Secretaria Municipal de Juventude e Lazer (Semjel), na Minivila Olímpica do Coroado, zona leste; e Escola Municipal Aristóteles Alencar, no bairro Mauazinho, zona leste.