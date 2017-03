Portfólio anual da Harvard destaca parceria com a UEA

A UEA é a única universidade da América do Sul destacada na publicação. Foto: Joelma Sanmelo/Divulgação UEA

Manaus - A parceria entre Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Harvard (EUA), assinada em 2015, é destaque no portfólio anual de Harvard. A UEA é a única universidade da América do Sul destacada na publicação. O texto relata o estudo sobre a Qualidade do Ar na Região Metropolitana de Manaus realizado nos cursos de Meteorologia e Química da Escola Superior de Tecnologia da UEA.

O professor do Curso de Meteorologia da UEA e representante do acordo, Rodrigo Souza, avalia que o destaque da UEA no portfólio é positivo no sentido da formação de recursos humanos locais.

"A partir do acordo, conseguimos quatro alunos de doutorado e um aluno de mestrado. Ser mencionado por Harvard nos deixou muito feliz porque mostra a importância das atividades de cooperação e o impacto institucional. Isso nos motiva a trabalhar mais para que a cooperação tenha vida longa", destacou Souza.

O diretor do Laboratório de Química Ambiental da Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Harvard e também professor visitante da UEA, Scot Turbull Martin, orgulha-se pelo projeto desenvolvido em parceria com a UEA ter sido mencionado. "Estamos pensando na segunda etapa da cooperação e no convênio dos cursos de Meteorologia, Química, Ambiental e, futuramente, a saúde pública", salientou.

Sobre a cooperação

O acordo de cooperação entre a Universidade do Estado do Amazonas e a Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Harvard (EUA) foi assinado no dia 21 de maio de 2015. A assinatura do termo de cooperação também incluiu a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam).

O objetivo é estudar a qualidade do ar na Região Metropolitana de Manaus, o intercâmbio de alunos e professores entre as duas universidades, interligando Brasil e Estados Unidos. Prevê, também, que alunos de pós-graduação da UEA participem em trabalhos de campo ou atividades de pesquisa, na UEA ou em Harvard, sob a supervisão conjunta de docentes de ambas as instituições por até 12 meses.