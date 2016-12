Praia da Ponta Negra ficará fechada para banho a partir desta sexta

Local será fechado para os preparativos da estrutura para a festa do Réveillon da Cidade; no sábado (31), a partir das 16h, o público terá acesso somente ao local da programação

O bloqueio da praia faz parte de um esquema montado pela Prefeitura de Manaus para garantir a segurança de quem for ao local prestigiar o evento. Foto: Márcio James/ Semcom

Manaus - A praia da Ponta Negra, na zona Oeste, estará fechada para banho a partir das 17h de sexta-feira (30), como medida de segurança preventiva e para os preparativos da estrutura para a festa do Réveillon da Cidade, no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste.

O acesso à área da praia também estará impedido a partir das 22h desta sexta, em operação que reúne órgãos do Município e do Estado. À noite, a partir das 22h, equipes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), com apoio da Polícia Militar, farão ações de limpeza mecanizada e varredura na praia, para que ninguém permaneça na área fechada.

No sábado (31), a partir das 16h, o público terá acesso somente ao local da programação e à areia, onde ocorrerão os shows da virada do ano. Não será permitido banho no rio no dia 31.

O bloqueio da praia faz parte de um esquema montado pela Prefeitura de Manaus para garantir a segurança de quem for ao local prestigiar o evento. A interdição vai contar com o reforço de gradis, barreiras, com pontos de entrada/saída, guardas do município, da PM e demais equipes integradas para orientação da população.

Proibições

O Corpo Integrado de Segurança Pública proíbe a entrada no espaço de materiais cortantes e/ou perfuro-cortantes, bem como perfuro-contundentes, como armas de fogo, brancas ou de arremesso, além de garrafas, pratos, copos de vidro ou alumínio, latas, fogos de artifício, animais, embalagens de spray, substâncias inflamáveis, hastes de bandeiras, guarda-chuvas, dardos, martelos, seringas, extintores, capacetes ou quaisquer objetos que ameacem a integridade física dos presentes.

Regras

No domingo (1º), o balneário voltará a funcionar normalmente, após liberação pelo Corpo de Bombeiros e da retirada dos gradis. Assim mesmo, é necessário que os usuários do espaço observem os horários e regras de funcionamento do balneário. Na praia, além do horário indicado para banho - até às 17h - e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas. Diariamente, os corpos permanentes de segurança, incluindo a Guarda Municipal, PM e Corpo de Bombeiros, atuam dando apoio à retirada de banhistas das águas antes das 17h. É importante respeitar as normas de uso da praia e não ultrapassar o cordão de isolamento, que indica área de segurança dentro da água.

"Essa é uma medida que já vem sendo adotada em todos os grandes eventos que realizamos na Ponta Negra, um dos mais importantes cartões-postais da cidade, como no Réveillon", afirmou o coordenador da Ponta Negra, Edson Marques.