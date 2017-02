Prefeito Arthur Neto anuncia que está com câncer de próstata

Arthur declarou que está com câncer de próstata nesta quinta-feira, durante coletiva. Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - O prefeito Arthur Neto declarou que está com câncer de próstata e que fará uma cirurgia em abril para retirar o tumor. A declaração foi feita durante a coletiva sobre o transporte coletivo na tarde desta quinta-feira (16).

O anúncio veio em resposta as críticas sobre as viagens feitas pelo chefe do executivo para fora do Estado.

“Ele (governador, José Melo) tem dito que eu não trabalho, que tenho viajado muito. Tenho. Eu enfrento um problema pessoal, muito pequeno em relação ao que já enfrentei. Eu estou com câncer de próstata”, afirmou.

O prefeito informou que deve fazer uma cirurgia no começo do mês de abril e que o câncer, segundo o prefeito, foi descoberto no estágio inicial da doença. Conforme o prefeito, o procedimento não será feito antes para uma realizar uma homenagem ao pai, que completa, no dia 31 de março, 30 anos de falecimento. “Quero fazer uma bela homenagem à ele”, completou.

O anúncio não foi feito antes, segundo Arthur, por recomendações médicas. O prefeito relembrou que na família, muitos parentes, inclusive o pai, tiveram câncer de próstata.

“O médico mesmo me implorou para não dizer isso para ninguém, mas resolve rápido isso. Mas eu não, meu avô teve câncer de próstata, meu avô teve câncer de próstata, tinha dar em alguém da minha família. Melhor em mim do que nos meus filhos, bem melhor em mim”, declarou.