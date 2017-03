Prefeito Arthur Neto anuncia licença de 30 dias para se submeter à cirurgia

Procedimento para a retirada do câncer de próstata será realizado no dia 14 de março, em São Paulo (SP). No período da licença, de 9 de março a 8 de abril, o vice-prefeito Marcos Rotta

Arthur anunciou que estava com câncer em fevereiro. Foto: Alex Pazuello/ Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou nesta quinta-feira (9) que estará de licença médica por 30 dias para se submeter à cirurgia de retirada do câncer na próstata, diagnosticado no começo deste ano. O procedimento cirúrgico será realizado no dia 14 de março, em São Paulo (SP). No período da licença, de 9 de março a 8 de abril, o vice-prefeito Marcos Rotta assume interinamente o comando da Prefeitura. O afastamento será comunicado oficialmente à Câmara Municipal de Manaus (CMM). Arthur anunciou que estava com câncer em fevereiro.



Arthur gravou uma mensagem aos cidadãos de Manaus, divulgado em seu perfil nas redes sociais, dizendo da sua total confiança no sucesso do procedimento, de seu agradecimento pela solidariedade que vem recebendo da população e dos servidores municipais, do apoio recebido da família e de amigos e ainda da confiança de seu breve retorno a Manaus e ao Executivo Municipal.

Sobre a condução da cidade, entregue ao agora prefeito em exercício Marcos Rotta, Arthur falou da tranquilidade por reconhecer em Rotta um político de muito talento, capacidade e lealdade.

Leia a mensagem de Arthur Virgílio na íntegra:

“Entro de licença por 30 dias, para fazer a minha cirurgia de câncer de próstata. Não há nada alarmante. O câncer é pequeno, está dentro da própria próstata. Não atingiu, portanto, nenhum órgão, nada de osso. E é uma consequência hereditária, porque meu avô e meu pai morreram disso. Meu tio Élcio teve isso, sem estar aí, porém, a causa do seu falecimento. Eu, portanto, cumpro assim o que parece um destino hereditário, mas com muita firmeza, muita confiança. Com minha esposa Elisabeth do lado, com meus quatro filhos do lado, com meus amigos ao meu lado e delegando toda a competência de governar Manaus, com a competência que ele tem, o espírito público e com a lealdade que lhe são inerentes, o vice-prefeito Marcos Rotta. Que ele seja feliz e que faça nosso povo muito feliz. Eu estou de volta brevemente para ajudar a fazer o povo de Manaus muito feliz também se Deus quiser”.