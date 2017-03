Prefeitura deve abrir novo edital com oferta de 148 placas de táxis

Representantes da categoria solicitaram a ampliação no número de permissionários que operam na capital. Nova reunião será realizada na sexta-feira

Taxistas foram recebidos, nessa quarta-feira, pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta. Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Representantes da categoria de taxistas foram recebidos, nessa quarta-feira (29), pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta, e solicitaram a ampliação no número de permissionários que operam na capital.

Segundo o prefeito, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) já fez um levantamento prévio, que identificou a possibilidade de ofertar até 146 novas placas, e mais duas vagas que haviam sido canceladas da licitação anterior, totalizando 148 vagas. Atualmente, a Prefeitura finaliza o processo de cadastro de 56 taxistas selecionados por meio da Concorrência Pública nº 001/2016 - (CEL/SMTU), na forma do artigo 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93.

No encontrou, a Prefeitura decidiu pela abertura de um novo edital para contemplar aqueles que foram classificados, mas não foram contemplados com as vagas, além de outros interessados. Das 148 vagas que serão licitadas, 30 são para táxis adaptados e outras 118 para táxis normais.

Para o presidente do Sindicato dos Taxistas de Manaus (Sindtax), Luiz Augusto, a medida vai possibilitar que taxistas auxiliares - aqueles que operam pagando aluguel de taxis legalizados – tenham a possibilidade de ter autonomia e melhorar sua renda.

Uma nova reunião será realizada, na sexta-feira (31), na Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), para respaldar a decisão e esclarecer questionamentos dos taxistas.