Prefeitura firma convênio para a recuperação das vias do Distrito Industrial

Prefeito Arthur Neto assinou convênio na manhã desta segunda-feira (26). Foto: Alita Falcão

Manaus – O projeto que autoriza o recapeamento das vias do Distrito Industrial I e II deve ser concluído após o término das chuvas, em abril de 2017. A informação foi repassada, em conjunto, pela Prefeitura de Manaus e pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira. Prefeitura e Suframa assinaram um termo de compromisso para que seja feita a recuperação das vias.

Segundo o prefeito de Manaus, Artur Neto, a obra deve incluir o recapeamento das vias do Distrito I e II, passarelas de pedestres e paisagismo na área. O objetivo, segundo o prefeito, é tornar as vias em ‘cartão postal’ do Polo Industrial de Manaus (PIM), para atrair mais investimentos. “Estamos recompondo e reedificando as vias, tornando a mazela em cartão postal. A Zona Franca vai renascer muito bonita, a partir do seu aspecto físico. E se Deus quiser, vai renascer bonita também a partir da retomada do seu crescimento, do seu desenvolvimento econômico”, afirmou o prefeito.

O senador Eduardo Braga, que participou das tratativas para conseguir a liberação dos recursos do Governo Federal paras as obras e estava presente à coletiva de imprensa, afirmou que é preciso trabalhar para melhorar a infraestrutura do PIM, olhando para os próximos anos, já que a Zona Franca de Manaus tem sua vigência, assegurada por lei, até 2073.

A revitalização traz expectativas, segundo o senador, de novos investimentos. “Há muitos anos o Polo estava carente desses investimentos. Isso vai melhorar não só as condições de trabalho atual, dos trabalhadores do Polo Industrial, mas vai dar confiança e otimismo aos investidores para que eles possam decidir futuros investimentos que vão gerar mais emprego, mais renda e desenvolvimento para a cidade de Manaus”, disse Braga.

A estimativa é que o projeto, que ficará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), custe R$ 15 milhões. O pagamento do projeto é a contrapartida da Prefeitura de Manaus. O valor total liberado para obra é de R$ 150 milhões. O recurso vem do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.

“Após a assinatura do convênio, o recurso está disponível. Mas precisa-se construir um projeto. O projeto é a contrapartida da Prefeitura de Manaus. Nós temos um período. É importante nós entendermos que esse tipo de projeto não é uma coisa rápida de se construir. É preciso entender que a Prefeitura vai precisar de um tempo pra que se construa um projeto adequado para o tamanho e para a necessidade do nosso Distrito”, disse a superintendente da Suframa, Rebecca Garcia.

O secretário Municipal de Finanças e Tecnologia (Semef), Ulisses Tapajós, informou que o projeto deve ser finalizado em abril. Após isso, a obra ainda será licitada para a escolha da empresa que prestará o serviço à Prefeitura. Depois dessas etapas, é que terá início o recapeamento das ruas. As obras terão a fiscalização da Suframa.

A expectativa é que a recuperação das vias atraia investimentos para o PIM e encerre o período de prejuízos causados pela grande quantidade de ruas esburacadas. A péssima condição das vias chegou a causar dois acidentes fatais a motoristas que tentaram desviar dos buracos, segundo Rebecca Garcia.

“Nós tivemos grandes prejuízos durante esse período, não só prejuízos no Polo Industrial em si. Nós tivemos prejuízos de produção porque parte das mercadorias estavam sendo perdidas no transporte interno. Levando de uma fábrica para outra, nós estávamos perdendo, em algumas empresas, até 10% da produção de alguns segmentos”, disse a superintendente da Suframa.