Ex-presidiária é assassinada a tiros em palafita na comunidade do Beiradinha

Manaus – A ex-presidiária Cinthia Cristina Fragata, 21, a Cinthiazinha, foi assassinada a tiros na manhã desta quarta-feira (22), em uma palafita, na comunidade do Beiradinha, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, do Departamento Contra o Crime Organizado (DRCO), a suspeita é que o crime está relacionado ao tráfico de drogas. “Um homem invadiu a casa e a matou na frente do marido, que conseguiu fugir do local”, disse o delegado.

Familiares afirmaram que o crime está relacionado ao tráfico de drogas.

O corpo da jovem será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na zona norte de Manaus.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).