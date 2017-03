Ex-presidiário é assassinado com cinco tiros em praça no bairro São José

Manaus - O ex-presidiário Juarez da Silva Vieira, 41, foi assassinado com cinco tiros, por volta das 23h30 da última quinta-feira (16), em uma praça, na Rua 4, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a polícia trabalha com a hipótese de vingaça ou acerto de contas por causa do envolvimento em crimes na capital.

A irmã de Juarez, a industriária Neila Meideiros, 42, afirmou que Juarez estava conversando com amigos, quando dois homens, ainda não identificados, chegaram ao local em uma motocicleta e atiraram na direção dele. “Meu irmão tinha um problema aqui no bairro. Já tinham tentado matar ele três vezes, pois ele tinha testemunhado contra um homem conhecido como ‘Marcelo’ em um homicídio”, disse a irmã do ex-presidiário.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Juarez respondia por crimes contra o patrimônio, roubo, tráfico de drogas e homicídio.

De acordo com a mãe do ex-presidiário, a aposentada Francisca da Conceição, 76, na noite da última quinta-feira, ela ainda falou com o filho antes de dormir e acordou por volta de meia-noite desta sexta-feira, com a notícia da morte. “Houve conselhos. Uma vez ele saiu para trabalhar e atiraram nele. É muito triste sentir essa dor”, desabafou a mãe do ex-presidiário.

O crime foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas as investigações ficarão com a DEHS.