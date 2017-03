Ex-presidiário é assassinado com quatro tiros no Novo Israel

O velório dele ocorreu na Rua 8 de abril. Foto: Caíque Varella

Manaus – O ex-presidiário Johnnys dos Santos Bruce, 19, foi assassinado com quatro tiros, por volta das 19h50 da última terça-feira (28), na Rua Ilusão, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus, enquanto conversava com quatro amigos, próximo a um bar. A Polícia Civil suspeita que o jovem foi morto por envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Uma comerciante, que pediu para não ter o nome divulgado, afirmou que a vítima estava conversando com os amigos, que não tiveram os nomes revelados, quando dois homens desconhecidos, chegaram ao local, em uma motocicleta, e atiraram na direção do ex-presidiário.

Johnnys foi levado pela irmã para o Serviço de Pronto Atendimento Eliameme Mady, no conjunto Galileia, zona norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme a mãe da vítima, Maria Soares, 55, o motivo do assassinato é desconhecido para a polícia. "Não sei com quem ele estava. Meu filho não estava trabalhando no momento", afirmou a mãe do jovem.

O velório dele ocorreu na Rua 8 de abril, no mesmo bairro.

O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde a autoria é desconhecida.