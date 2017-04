Ex-presidiário se entrega após roubar e furtar armas de policiais, em Manaus

Fábio foi indiciado pelos crimes de roubo e furto, e deve ser encaminhado ao CDPM. Foto: Divulgação/PC

Manaus - O ex-presidiário Fábio Oliveira Nepomucena, 40, suspeito de roubar uma pistola de um investigador da Polícia Civil (PC) durante uma briga, na última sexta-feira (31), se entregou hoje (3), no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). No dia 26 de março deste ano, o homem já tinha furtado outra pistola de um outro investigador da PC, na Manaus Moderna, Centro de Manaus, conforme informações da assessoria de imprensa da PC.

Os dois investigadores que tiveram as armas roubada e furtada, por Fábio, são lotados no 1º DIP, conforme a assessoria de imprensa da PC. Fábio se apresentou no início da tarde no 1º DIP, acompanhado de um advogado. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela juíza Temes Catunda, do Plantão Criminal.

Segundo a assessoria de imprensa da PC, no último dia 26 de março, Fábio furtou de dentro de um carro, a pistola PT-40, de um policial civil, que deixou o veículo estacionado no local para fazer diligências naquela área da cidade.

Na última sexta-feira, o suspeito foi visto por uma equipe do 1º DIP, no Centro da cidade, e durante uma abordagem, travou luta corporal com outro investigador do 1º DIP, onde conseguiu tomar e fugir com a pistola do policial.

De acordo com a assessoria de imprensa da PC, uma das armas foi recuperada ainda na noite da última sexta-feira, dentro do carro de Fábio, modelo Montana, de cor vermelha e placas PHJ-4353, por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), no bairro Nova Cidade.

Fábio foi indiciado pelos crimes de roubo e furto, e deve ser encaminhado, nesta terça-feira, ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), na BR-174.