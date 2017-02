Ex-presidiário é executado dentro de táxi no Morro da Liberdade

O crime aconteceu na Rua São Pedro, na madrugada deste domingo. Foto: Sandro Pereira

Manaus – O ex-presidiário Edilson Junio Nascimento de Queiroz, conhecido como Queixão, 28, foi executado com, pelo menos, oito tiros, dentro de um táxi, após sair de um pagode no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus, na madrugada deste domingo (19). Na ação, o taxista, que não teve o nome divulgado, foi alvejado com quatro tiros. A informação foi confirmada pelo pai de Edilson, o aposentado Edilson Alves de Queiroz, 63.

O crime aconteceu na Rua São Pedro, mas Queixão ainda foi levado, dentro do próprio táxi, para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) da Sul, na Colônia Oliveira Machado, mas não resistiu.

De acordo com um estudante de 18 anos, que pediu para não ter o nome divulgado por medo de represálias, o táxi estava estacionado na frente da casa dele, quando Edilson e o taxista entraram no veículo, um Honda Civic prata e dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram.

Conforme o morador, quatro criminosos desceram do Honda Civic e efetuaram os disparos à queima-roupa.

Ainda segundo o morador da rua onde ocorreu o assassinato, as câmeras de segurança da casa dele flagraram toda ação e as imagens seriam entregues para a polícia.

O táxi onde Queixão e o taxista estavam foi alvejado com, pelo menos, 18 tiros, no vidro dianteiro e também nas laterais, segundo informações da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O pai de Queixão contou que o filho estava em um pagode no Morro da Liberdade e, por volta das 3h30, voltava para casa com um taxista, quando foi morto. “O Edilson morava comigo. Ele tinha ido para festa com um amigo taxista. Na madrugada, a esposa dele ligou, para ele ir para casa, então ele pegou carona com outro taxista e foi assassinado”, disse.

No local do crime, moradores comentaram que Queixão tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santa Luzia, também na zona sul, mas consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que a vítima respondia pelo processo de roubo tentado, ocorrido no dia 5 de fevereiro de 2016.

Edilson tinha sido preso no dia 5 de fevereiro de 2016, pela Polícia Civil (PC), apontado como integrante de uma quadrilha, presa por suspeita de tentar explodir caixas eletrônicos do Banco do Brasil, na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

Até a publicação da reportagem, a autoria do crime e da tentativa de homicídio contra o taxista eram desconhecidas pela DEHS.