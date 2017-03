Ex-presidiário é morto enquanto bebia com amigos no bairro Raiz

Segundo a PM, motivação do crime é um possível acerto de contas pelo envolvimento da vítima com tráfico de drogas. Caso aconteceu na Rua Natal, bairro Raiz, zona sul de Manaus

Manaus - O ex-presidiário Antônio Silvino Fernandes da Silva, 31, foi morto com quatro tiros, por volta das 20h30 desse sábado (4), na Rua Natal, bairro Raiz, zona sul de Manaus. Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acreditam que Antônio morreu em um acerto de contas por causa do envolvimento com o tráfico de drogas.

Testemunhas relataram a Polícia Militar (PM), que Antônio estava próximo a casa de familiares, ingerindo bebidas alcoólicas com um grupo de amigos quando dois homens, ainda desconhecidos, chegaram ao local em uma motocicleta e atiraram na direção dele.

Consta no registro de mortes do Instituto Médico Legal (IML) que o ex-presidiário foi levado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

O velório de Antônio ocorreu em uma casa, na Rua Natal, mas nenhum familiar quis comentar sobre o homicídio.

Conforme o site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Antônio respondia um processo por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele havia sido preso em 2014 com 11 pinos de cocaína, 15 tabletes de maconha prensada e 90 porções de pasta-base de cocaína.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o assassinato de Antônio.