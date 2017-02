Ex-presidiário é morto com quatro tiros dentro de lanchonete no bairro Alvorada

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime está relacionado ao envolvimento da vítima com o tráfico de drogas

Foto: Sandro Pereira

Manaus - O ex-presidiário Wicalu Ricardo Amaral do Santos, 26, foi executado com quatro tiros, dentro de uma lanchonete, na tarde do último sábado (4), na Rua 6, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime está relacionado ao envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. A Polícia Civil busca informações dos principais suspeitos deste crime, Icalo Theweling da Silva dos Reis, o ‘Bob’ e um outro traficante da região, conhecido como ‘Tic’.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Wicalu respondia por tráfico de drogas e homicídio. Em 2013, ele foi preso durante a Operação Gavião, no bairro Nova Esperança, zona centro-oeste, que foi realizada por investigadores do 10º, 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e Seccional Centro-Oeste, 1/2 de drogas.

Quatro testemunhas também apontaram na DEHS, que Wicalu matou a tiros o jovem Josemar Correa Soares Junior, 16, em uma parada de ônibus, na Avenida Dom Pedro, bairro de mesmo nome, na zona centro-oeste, em um acerto de contas por conta do tráfico de drogas, no dia 8 de janeiro de 2012.

O crime

Conforme investigadores da DEHS, quatro homens, entre eles ‘Bob’ e ‘Tic’ em duas motocicletas, chegaram ao local, a dupla desceu da motocicleta entrou no estabelecimento e matou a tiros o ex-presidiário, que atualmente trabalhava como vendedor de frangos na região.

Wicalu foi levado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-oeste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O velório dele ocorreu na manhã deste domingo, em uma igreja, na Rua 6, no bairro Alvorada. Familiares não quiseram comentar nada sobre o assassinato.

Investigações

‘Bob’ responde na Justiça, por roubo e três procedimentos por tráfico de drogas. ‘Tic’ também é investigado pela DEHS, por conta do homicídio do pintor Mário Castro dos Santos, 21, assassinado com um tiro no abdômen em janeiro deste ano no bairro Alvorada.