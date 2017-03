Presidiário é morto a tiros após praticar assaltos na zona centro-sul, diz PC

Conforme testemunhas, o presidiário do regime aberto tentava praticar um assalto no momento que foi atingido com três tiros. Ele foi condenado por roubo, mês passado, e posto em liberdade no mesmo dia

No site do TJAM consta que Jardel havia sido preso em dezembro do ano passado por roubo. Foto: Sandro Pereira

Matéria atualizada às 12h47

Manaus - O presidiário Jardel dos Santos Barbosa, 20, morreu, na noite desse sábado (24), após ser atingido com três tiros no peito, na Avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Consta no relatório da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que o homem foi baleado enquanto praticava assaltos na área. A autoria do disparo ainda não foi identificada.

Conforme testemunhas informaram aos investigadores da DEHS, Jardel tentou praticar um assalto no local na companhia de outro suspeito, que estava com ele em uma motocicleta.

Durante a tentativa, um homem, ainda não identificado, viu o crime e atirou três vezes na direção do presidiário. Os tiros atingiram o peito de Jardel, que morreu no local. Com ele, a polícia encontrou uma arma de brinquedo.

No site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) consta que Jardel havia sido preso em dezembro do ano passado por roubo. Ele foi condenado pelo crime, em fevereiro deste ano, pela 8ª Vara Criminal, a quatro anos de prisão em regime aberto. Ele foi posto em liberdade no mesmo dia da sentença.