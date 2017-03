Ex-presidiário é morto com dez tiros em lava jato no bairro Compensa 2

Crime ocorreu na Rua Oscar Borel, na tarde desta quinta-feira. Foto: Eraldo Lopes

* Com informações da repórter Carla Albuquerque

Manaus - O ex-presidiário Paulo Cesar Barros da Silva 26 anos, foi morto com dez tiros na tarde desta quinta-feira (2) dentro de um lava jato na Rua Oscar Borel, na Compensa 2, zona oeste de Manaus. De acordo com informações do delegado do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Demetrius Queiroz, o crime foi praticado por dois homens ainda não identificados.

De acordo com Queiroz, o homem estava sentado no local, por volta de 15h, quando a dupla fez a abordagem e realizou os disparos. Sete atingiram a cabeça do homem, os outros atingiram o antebraço, o ombro e a mão da vítima, que morreu no local.

Segundo a família, Paulo cumpria pena no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, por roubo e furto, e havia saído da prisão na quarta-feira (1º). A irmã dele, Fabrina Bianca, 22 anos, disse que a família suspeita que o crime tenha envolvimento com o tráfico de drogas.

A família ainda informou que por volta das 15h o homem saiu de casa, sem informar para onde iria e logo depois foi assassinado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).