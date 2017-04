Preso açougueiro suspeito de tentar matar homem em briga no calçadão da Ponta Negra

Floriano da Sena Prestes foi encontrado pela polícia com as roupas manchadas de sangue

Açougueiro foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por tentativa de homicídio. Foto: Arquivo D24am

Manaus - O açougueiro Floriano da Sena Prestes, 31, foi preso, por volta das 4h30 deste domingo (2), por suspeita de tentar matar um homem, de 22 anos, por conta de uma briga de motivo desconhecido, no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM).

Segundo o aspirante da PM Everton Lima, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia viu a vítima sangrando no calçadão da Ponta Negra e descobriu que ele havia se desentendido com Floriano da Sena.

Conforme Lima, a vítima estava com vários ferimentos nas mãos. Ele foi levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, zona centro-sul.

Ainda de acordo com o PM, durante diligências pela Avenida Coronel Teixeira, Floriano foi encontrado e estava com as roupas manchadas de sangue. Ele foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Santo Agostinho, onde foi autuado por tentativa de homicídio.