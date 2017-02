Preso com armas, grupo confessa que tentou assaltar residência no Coroado

Os suspeitos estavam com três armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38 com quatro munições intactas e um simulacro de mesmo calibre. Foto: Divulgação

Manaus – Anderson Fidalgo Tavares, 32, Ana Paula Costa de Oliveira, 31, Jocinaldo Gama Pereira, 19, Denilson Queiroz Cardoso, 28, e o foragido do sistema prisional Vanderley Jose Braga Gomes, 41, foram presos na madrugada desta terça-feira (21), com armas. Segundo informações da polícia, o grupo foi interceptado, pela equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na Avenida João Câmara, bairro Novo Aleixo, em um veículo, modelo Corsa Wind, de cor branca e placa JOQ 3027.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos estavam com três armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38 com quatro munições intactas e um simulacro de mesmo calibre. Eles confessaram que as armas seriam utilizadas em um assalto a uma residência, no bairro Coroado, zona leste.

Para a polícia, o grupo revelou que já tinha forçado o portão de entrada da casa, mas não conseguiu abrir. Eles entregaram também que os valores em dinheiro, bens e rotina dos residentes foram repassados pelo vizinho das vítimas, Anderson Fidalgo Tavares, que é cadeirante e saiu há pouco tempo da prisão. Na casa dele de Anderson foram encontradas 17 porções de entorpecentes.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).