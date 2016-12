Tio é preso suspeito de agredir os sobrinhos na zona leste de Manaus

Segundo a polícia, o crime ocorreu após a criança de 6 anos não ter dobrado os lençóis da casa e a de 8 anos ter comido uma fruta que estava na geladeira, sem a permissão do tio

Caso foi registrado na Depca, em Manaus. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar, na noite da última quinta-feira (22), por suspeita de lesionar e constranger dois sobrinhos de 8 e 6 anos, na casa onde morava, no São José Operário, zona leste de Manaus. De acordo com informações da assessoria da Polícia Civil, o suspeito praticou o crime após a criança de 6 anos não ter dobrado os lençóis da casa e a de 8 ter comido uma fruta que estava na geladeira, sem a permissão do tio.

A assessoria informou que o fato foi registrado por volta das 21h45. O homem foi preso por policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após uma denúncia. As informações indicavam que o suspeito estava agredindo os sobrinhos, dos quais possuía a guarda consentida pelo pai dos menores.

Quando chegaram ao local, o homem foi preso em flagrante. Na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) o suspeito falou, segundo a assessoria, que havia apenas deixados os sobrinhos de castigo depois de ter dado um ‘corretivo’ neles.

Segundo a polícia, ele justificou a correção, após descobrir que a criança de seis anos não tinha dobrado os lençóis da casa e o de 8 anos ter comido frutas que estavam dentro da geladeira dele, sem a autorização do tio.

O homem autuado em flagrante pelo crime de submeter criança ou adolescente sob guarda a vexame ou constrangimento e lesão corporal. Após autuação, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde permanecerá à disposição da justiça.

As crianças foram abrigadas no Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica).