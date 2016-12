Presos em Manacapuru são transferidos para Manaus

Na manhã de hoje, os 20 presos fizeram exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Foto: Sandro Pereira

Manaus – Vinte detentos foram transferidos, na manhã desta terça-feira (27), da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (distante a 68 quilômetros de capital) para o Centro de Detenção Provisória Masculino, em Manaus, segundo informações do delegado João Batista, do DIP de Manacapuru.

Conforme o delegado, neste ano, 188 presos que estavam cumprindo pena no município foram transferidos para a capital. "Essas transferências estão acontecendo, pois, aqui na cidade, não temos um presídio. Atualmente, ficamos com 24 presidiários aqui nas dependências da delegacia", afirmou Batista.

Entre os presos transferidos estão Abednego Picanço Araújo, Adriano Brazil Feitoza, Alandheane de Souza Alves, Alexandre Fidelis de Luna, Denilson Teles de Oliveira, Dhemisson Tamanta do Carmo, Diego de Freitas Rodrigues, Edson Vieira Ribeiro, Felipe Leite Nascimento, Francimar Mendonça da Silva, Francismar Soares de Souza, Girlisson da Encarnação Rodrigues, Guilherme dá Silva, Júlio Almeida dá Silva, Klilsmy Palheta da Silva, Lázaro Lima Pereira, Lucas Eduardo Lima da Silva, Luciano dos Santos Sales, Marcelo Carlos da Silva e Wanderlei dos Anjos Coelho.

"Entre os presos existem até membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). Todos são de alta periculosidade", disse o delegado João Batista, que ressaltou que os presos respondem por homicídio e roubo.

Policiais civis de Manacapuru, do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e do Grupo de Força Especial de Resgate e Assalto (FERA) participaram da transferência dos presidiários.

Na manhã de hoje, os 20 presos fizeram exames de corpo de delito do Instituto Médico Legal (IML), zona norte, e seguiram para o presídio.