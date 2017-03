Primeiro leilão de 2017 do Detran-AM reúne mais de 700 veículos

Os interessados já podem avaliar os veículos leiloados, que estão em exposição no parqueamento do órgão, localizado na Rua 04, Nº 201, bairro Planalto, zona Centro-Oeste da capital. O horário para visitação é das 8h às 17h

As 560 motocicletas e 120 carros foram apreendidos pelo órgão estadual de trânsito durante fiscalização da Lei Seca e outra operações realizadas. Foto: Eraldo Lopes/ Arquivo

Manaus - Um lote de 720 veículos estará sendo leiloado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), na sexta-feira (10) e no sábado (11), no espaço Vip Leilões, situado na Rua Visconde de Sinimbu, Nº 1568, bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul de Manaus, no primeiro leilão do Detran-AM, de 2017.



Os interessados já podem avaliar os veículos leiloados, que estão em exposição no parqueamento do órgão, localizado na Rua 04, Nº 201, bairro Planalto, zona Centro-Oeste da capital. O horário para visitação é das 8h às 17h.

A lista discriminada de todos os lotes está disponível no endereço neste link. Os interessados também podem obter informações pelo telefone (92) 3642-6909.

De acordo com o diretor presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, os veículos arrematados serão entregues aos novos proprietários com as dividas de licenciamento e multas quitadas, para os de placa com finais 1 e 2, e os demais serão de responsabilidade do comprador, nas datas estabelecidas na legislação.

Ele esclarece ainda que para cada lote arrematado, será obrigatório o pagamento, por meio de cheque calção, correspondente a 25% do valor do lote adquirido. Após a data do leilão, o arrematante tem até 48 horas para concluir e efetuar a quitação dos 75% do valor restante.

As 560 motocicletas e 120 carros foram apreendidos pelo órgão estadual de trânsito durante fiscalização da Lei Seca e outra operações realizadas, realizadas na capital e nos municípios da Região Metropolitana, e estavam retidos no pátio do órgão a mais de 90 dias.

Serviço:

O que: Detran-AM realiza primeiro leilão de 2017

Onde: VIP Manaus – Rua Visconde de Sinimbu, 1568 – Pq. das Laranjeiras

Quando: 10 e 11 de março às 10h.

Endereço para avaliação de lotes: Parqueamento Detran-AM - Rua 04, 201 – Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus