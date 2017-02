PM procura túneis durante revista na Unidade Prisional do Puraquequara 

A revista iniciou às 6h e conta com 150 policiais militares da tropa especializada da Polícia Militar. Foto: Divulgação

Manaus – Ferramentas de fabricação caseira, usadas para cavar túneis, foram encontradas em uma das celas da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na zona leste, durante uma revista na manhã desta sexta-feira (10). Segundo o tenente-coronel Raimundo Álvaro Leite Cavalcante, comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), as equipes estão em busca da localização de túneis no local.

"São ferramentas usadas para cavar túneis e as buscas, agora, são para saber onde estaria localizado esse possível túnel", disse Cavalcante.

Ainda conforme o tenente-coronel, a revista iniciou às 6h e conta com 150 policiais militares da tropa especializada da Polícia Militar.

Foto: Divulgação/PM

Ele adiantou que as ferramentas foram localizadas em uma das celas do pavilhão ‘ao fundo’ da UPP.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que detalhes da revista serão divulgados no fim do procedimento.