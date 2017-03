Professor de inglês é preso suspeito de estuprar crianças e adolescentes, em Manaus

Além dos estupros, o suspeito filmava as relações sexuais com as meninas e armazenava em dispositivos eletrônicos. Prisão ocorreu na manhã desta sexta, na casa onde o professor morava

Nilton César Araújo Montenegro, 47, foi preso na manhã desta sexta-feira, na casa onde morava. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O professor de língua inglesa e acadêmico do 2º período do curso de Psicologia, Nilton César Araújo Montenegro, 47, foi preso, na manhã desta sexta-feira (31), na zona leste de Manaus. De acordo com a Delegada Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Juliana Tuma, o homem é suspeito de ter estuprado ao menos duas crianças e duas adolescente com idades entre 9 e 14 anos. Além dos estupros, o suspeito filmava as relações sexuais com as meninas e armazenava em dispositivos eletrônicos. À polícia, ele confessou os crimes.

A polícia conseguiu prender o suspeito após uma adolescente de 14 anos, que estava sob a guarda dele, ter falado sobre o crime a uma orientadora da escola onde estudava. A jovem foi levada à DEPCA, onde informou que era estuprada por Nilton há cerca de ano.

Conforme informações da delegada, a adolescente morava na casa dele há cerca de um ano, após tê-la acolhido de um Centro de Acolhimento, onde já estava protegida de agressões praticada por familiares.

A delegada informou que Nilton estuprava a adolescente todos os dias. "Em depoimento, ele confessa que mantinha relações com a adolescente assim como outras meninas", disse Tuma.

Um boletim de ocorrência contra Nilton foi feito após a denúncia. A adolescente também informou que o professor de inglês tinha um pen drive com imagens dela e de outras vítimas.

Durante a prisão de Nilton, realizada em cumprimento à um mandado de prisão, a polícia apreendeu na casa onde ele morava, pen drive e outras mídias com vários vídeos onde o professor aparece praticando atos libidinoso e relações sexuais com crianças e adolescentes.

O professor de inglês foi autuado em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens pornográficas de crianças e adolescentes e indiciado por estupro de vulnerável. Nilton será encaminhado a audiência de custódia.

"Já identificamos quatro vítimas. Vamos divulgar a imagem dele porque temos plena convicção de que mais vítimas vão aparecer", afirmou a delegada.