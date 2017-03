Programa Justiça Itinerante oferece serviços gratuitos no Parque Dez 

Ações envolvendo cobrança de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio consensual e reconhecimento voluntário de paternidade podem ser ajuizados. Foto: Divulgação

Manaus – Até sexta-feira (31), o ônibus do programa Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), estará na área externa da Delegacia da Mulher, localizada no conjunto Eldorado, no Parque 10, zona centro-sul. O atendimento será de 8h às 14h, para ajuizar gratuitamente, sem advogados, ações no valor de até 20 salários mínimos, na área cível e ações de natureza consensual na área de família.

Ações envolvendo cobrança de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio consensual e reconhecimento voluntário de paternidade também podem ser ajuizados.

Para ser atendido é necessário que o cidadão esteja com os documentos originais e cópias. O programa dispõe do telefone (92) 98455-7698 para tirar dúvidas.

Calendário

No próximo mês de abril, será a vez do Educandos, na zona sul, receber as atividades do programa, que permanecerá no bairro de 3 a 28, atendendo ao lado do Centro Social e Cultural Zulândio Pinheiro (Rua Inocêncio de Araújo, 1).

De 2 de maio a 2 de junho, a unidade móvel atenderá no Cidade de Deus, posicionada ao lado da Delegacia da Mulher que funciona no bairro.

Em 5 de junho, a unidade móvel retornará à área central da cidade para atender, até 30 de junho, na Praça da Polícia, encerrando o calendário do semestre.