'Dentista da Floresta' retorna com ação em comunidade rural do AM

Projeto realiza atendimentos gratuitos. Foto: Divulgação

Manaus - O projeto social Dentista da Floresta, que completa, em 2017, cinco anos de atendimento odontológico gratuito em comunidades ribeirinhas de Manacapuru (distante 98 quilômetros de Manaus), retoma as atividades no próximo sábado (4 de março), com ação na comunidade rural Nossa Senhora de Fátima, localizada a cerca de 40 minutos de Manacapuru.

Além do atendimento gratuito, o projeto serve, também, como instrumento de humanização de profissionais da área odontológica e médica do Amazonas. Ao longo dos cinco anos de projeto, mais de cem profissionais da área da saúde já atuaram voluntariamente em comunidades ribeirinhas por meio do projeto.

O coordenador do projeto e cirurgião-dentista, Jorge Gonçalves, afirma que, sem o Dentista da Floresta, ele não seria a mesma pessoa e nem o mesmo profissional que é hoje. “Quando alguém me fala do Médico Sem Fronteiras, de ir para o Haiti ou África – e considero esse trabalho muito importante - eu apenas digo: Eu tenho o interior do Amazonas. Minha África é aqui no interior do Amazonas. Tem muita gente aqui precisando do nosso voluntariado e da nossa boa vontade. A minha experiência e a minha maturidade pessoal e profissional não seriam as mesmas sem esse projeto”, afirmou.