Projeto Reeducar abre ciclo de palestras na segunda-feira

Manaus - O projeto Reeducar, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), realiza na segunda-feira (6), a partir das 9h, a primeira das palestras programadas para este ano, que têm como público-alvo pessoas que deixaram o sistema prisional da capital. Como a última palestra do projeto foi realizada em dezembro de 2016, são esperadas mais de 500 pessoas no evento. Em virtude dessa expectativa, os participantes serão divididos em duas turmas, ocupando dois auditórios no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro Aleixo.

De acordo com a coordenadora do projeto, juíza Eulinete Tribuzy, uma das turmas assistirá à palestra no auditório do Tribunal do Júri e a outra, no auditório Fábio Coito Valle, antigo auditório da Esmam. A magistrada e os demais palestrantes do encontro vão se revezar de modo a participar das atividades nos dois auditórios.

Além da juíza Eulinete, participarão da palestra o defensor público Miguel Tinoco; a psicóloga do Reeducar, Nádia Teles; o empresário Gilberto Picollo; um representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB/AM); , além de representantes do Alcoólicos e Narcóticos Anônimos.

Reinserção social

Criado pela Resolução nº 14/2010 do TJAM, o Reeducar tem o objetivo de promover ações de reinserção social de liberados provisórios do sistema carcerário, com o apoio da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. O projeto oferece atividades voltadas à inclusão social, com palestras, aconselhamentos, capacitação profissional, práticas empreendedoras e apresentação de programas assistenciais.

A agenda de reuniões para este ano prevê duas palestras mensais – num total de 22 eventos -, com a última prevista para o dia 18 de dezembro.