Provas do concurso do TRT serão aplicadas neste domingo, em Manaus 

Manaus - As provas objetivas do concurso público para provimento de cargos efetivos do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) serão realizadas neste domingo (19), nas cidades de Manaus (AM) e Boa Vista (RR). Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o concurso do TRT11 tem mais de 76 mil inscritos e oferece 48 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

Com quatro horas de duração e questões de conhecimentos gerais e específicos, as provas serão aplicadas pela manhã, a partir das 8h, para o cargo de técnico judiciário (nível médio) e à tarde para o cargo de analista judiciário (nível superior), a partir das 14h.

O gabarito será divulgado na segunda (20) e o prazo para interposição de recursos será de dois dias úteis, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br): 20 e 21 de fevereiro - recursos quanto à aplicação das provas; 21 e 22 de fevereiro - recursos quanto às questões das provas e ao gabarito.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 27 de março.

Vagas

Ao todo, 76.872 se inscreveram para concorrer as 48 vagas abertas de ampla concorrência, em dois níveis de escolaridade.

De acordo com os números divulgados pela FCC, do total de inscritos, 968 concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência e 7.158 disputam as vagas reservadas aos candidatos negros.

O cargo mais concorrido é o de técnico judiciário - área administrativa, cujas 35 vagas têm 50.032 inscritos. Desse total, 45.119 competem pelas 26 vagas de ampla concorrência, equivalente a 2.648 candidatos por vaga e outros 571 concorrem às duas vagas reservadas aos candidatos com deficiência e 4.342 disputam as sete vagas reservadas aos candidatos negros.

Dentre os cargos de nível Superior, o mais disputado é o de analista judiciário - área administrativa, destinado aos candidatos com diploma em qualquer área de formação universitária.

Os 5.632 inscritos disputam uma única vaga existente, enquanto que 105 candidatos com deficiência e 688 candidatos negros inscreveram-se para as vagas reservadas que vierem a surgir durante a validade do concurso.