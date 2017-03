Quadrilha envolvida em roubos e desmanche de veículos é presa em Manaus

No total, oito carros foram recuperados e três motocicletas apreendidas. As prisões foram realizados nos bairros Flores e Tarumã

Manaus – Uma quadrilha foi desarticulada nas zonas centro-sul e oeste de Manaus, na madrugada desta sexta-feira (31), por envolvimento em roubos e desmanche de veículos, de acordo com informações do tenente da Polícia Militar (PM) Thiago Dantas, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme Dantas, o grupo foi preso após o roubo de um Celta, cor prata e placa não divulgada, que estava no estacionamento de uma faculdade, no Parque das Laranjeiras, bairro Flores.

“Localizamos o veículo roubado em uma residência na Rua 3, no conjunto Beija Flor, Flores. No local, três pessoas foram presas, o primeiro automóvel roubado, mais duas motos e carros com restrição de roubo foram recuperados”, disse.

Ainda segundo o PM, no conjunto Maracanã, bairro Flores, e comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, mais prisões foram realizadas. De acordo com ele, no total, oito carros foram recuperados e três motocicletas apreendidas.

Entre os presos estão Maria Neide Ferreira de Souza, 55, Valério de Souza Vieira, 25, Bruno Souza Braga, 22, Francisco Freias de Maria Neto, 25, Carlos Bruno Miranda da SIlva, 24 e Valci Bentes da Silva Júnior, 27.

O grupo foi autuado por roubo, adulteração de veículo automotor e receptação. Eles foram encaminhados ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e ouvidos na audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, zona centro-sul.