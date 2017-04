Quadrilha especializada em roubos a residências é presa em Manaus 

A quadrilha, investigada há um mês por ao menos dez roubos, foi abordada pelos policiais após a denúncia que estariam em uma casa no bairro Nova Cidade, no domingo

Grupo foi preso no domingo após denúncia. Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Manaus - Homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a residências foram presos, na tarde de domingo (2), após investigações da polícia civil. Tendo passagem pela polícia por furtos e roubos, os assaltantes Maique Feitoza da Silva, 36, Felipe de Souza Rodrigues, 30, Daniel Augusto Siqueira, 28, e Samuel de Jesus Santos, 21, foram encaminhados à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

O grupo foi o segundo preso em menos de 10 dias, pelo mesmo crime, e o delegado titular da DERFD, Adriano Félix, afirmou em entrevista que o índice de roubos e furtos na capital deve diminuir.

"Não é o caso de uma força tarefa e, sim, uma investigação da DERFD, juntamente com a Delegacia de roubos e furtos de veículos (DERFV), referente à primeira quadrilha apreendida na semana passada, visto que outras pessoas mencionadas no inquérito podem aparecer no decorrer de dez dias”, afirmou Félix.

A quadrilha, investigada há um mês por ao menos dez roubos, foi abordada pelos policiais após a denúncia de uma ação em uma casa no bairro Nova Cidade, zona norte, no domingo.

Levando jóias, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas e um veículo de cor branca, modelo Ônix, os homens foram presos em flagrante, sendo Maique, Felipe e Daniel no Bairro São Jorge e Samuel, na Av. São Pedro, bairro Compensa. Além dos pertences, um revólver calibre 38 com seis projéteis foi encontrado com o grupo.

São mais de dez inquéritos que circulam na DERF sobre roubos a casas pelos infratores. De acordo com a polícia, eles aproveitavam a vulnerabilidade das vítimas no momento da chegada ou saída de casa, entravam e peguntavam pela existência de cofres e jóias. A primeira denúncia foi feita após um roubo no Parque das Laranjeiras.

"É difícil mencionar o prejuízo causado a essas famílias, mas com os indivíduos ontem foram apreendidos dois carros com placas clonadas, carteiras, televisores.", declarou Félix.

Ainda sobre as investigações, o delegado acrescentou como foi a venda de alguns dos pertences roubados e se há o envolvimento de comerciantes da região.



O grupo será encaminhado a uma audiência de custódia.