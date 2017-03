Quadrilha suspeita de assalto a casas é presa com drogas e armas, em Manaus

Quadrilha vai responder pelos crimes de roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Seis homens e uma mulher foram presos, na tarde desta quarta-feira (29), suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em assaltar casas e estabelecimentos comerciais na capital. O grupo estava com armas de grosso calibre, entre elas escopetas calibre 12 e pistolas, além de uma picape S-10, levada da casa de um policial civil durante um assalto, no último domingo, no bairro novo Aleixo, zona norte de Manaus. As informações foram confirmadas pelo coronel Álvaro Cavalcante, do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar.

As prisões ocorrem em várias partes da cidade. O grupo também é suspeito de envolvimento em um assalto ocorrido na madrugada desta quarta-feira (29), também no bairro Novo Aleixo, zona norte, onde seis pessoas da mesma família foram feitas reféns, e os criminosos fugiram levando o carro da família e R$ 10 mil em peças de roupas.

No assalto ocorrido na casa do investigador aposentado da Polícia Civil, Etelvino Maciel de Menezes, 48, no último domingo, no bairro Novo Aleixo, os suspeitos renderam dez pessoas e levaram R$ 200 mil em produtos, incluindo o carro da família do policial. O veículo do investigador foi encontrado abandonado no estacionamento da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fcecon).

Os presos foram identificados como: Gabriel Teixeira Lima, 19, Reinaldo Cardoso de castro, 37, Wellington Pereira Marques, 23, Rodrigo Victor de Lima, 23, Ed Carlos Miranda dos santos, 21, Jairo chaves da Silva, 20, e as duas mulheres, Tamires de Almeida Barbosa, 19, e Erika Lima da costa, 25.

De acordo com o capitão Renan Carvalho, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a quadrilha foi presa depois de fazer um assalto a uma serralheria no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Parte do grupo foi presa no bairro Cidade Nova, zona norte, e o restante na Compensa, zona oeste de Manaus.

O grupo estava em posse de duas escopetas calibre 12, duas pistolas e um revólver calibre 22, além de balaclavas (tocas) e drogas, entre oxi, maconha e cocaína. "As armas de grosso calibre eram usadas pela quadrilha durante os assaltos, onde eles agiam de violência com as vítimas", disse o capitão da Rocam.

Segundo o comandante do CPE, um dos líderes da quadrilha era Wellington Pereira Marques, 24, um dos foragidos do sistema prisional do Amazonas, durante o massacre do dia 1º de janeiro deste ano, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

A quadrilha vai responder pelos crimes de roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Todos foram levados ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas posteriormente, foram encaminhados para a sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), para prestar esclarecimento sobre os roubos praticados por eles na capital.