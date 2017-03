Quadrilha suspeita de tentativa de furto em agência dos Correios é presa

Cinco homens foram presos, parte do grupo no quilômetro 81, da Rodovia AM-010, em Rio Preto da Eva; e também no município de Urucará

Manaus – Uma quadrilha envolvida em uma tentativa de furto a um cofre da agência dos Correios, em Urucará, foi desarticulada na última segunda-feira (6), por policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

De acordo com o delegado Adriano Felix, da Derfd, o bando entrou na agência com a intenção de subtrair o dinheiro que estava no cofre, porém, o mesmo estava vazio. Segundo ele, os policiais civis tomaram conhecimento e, ao realizar diligências no caso, capturaram parte do grupo no quilômetro 81, da Rodovia AM-010, em Rio Preto da Eva; e também no município de Urucará.

Entre os presos foram capturados o ex-presidiário Jotaci José Souza da Silva, 44, Rosinaldo Ribeiro dos Santos, 33, mentores da tentativa de furto, Alcides Rodrigues Chagas, 30, Josué Queiroz Meira, 32, e Edenilson de Almeida Santos, 46.

"Estávamos investigando o Jotaci devido a alta periculosidade dele. Ele já foi preso pela Derfd, em fevereiro de 2015, por roubo a um caixa eletrônico na Funasa. Em abril de 2015, ele também alugou um avião por R$ 10 mil para roubar uma agência bancária em Manicoré", disse o delegado.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Jotaci, Rosinaldo e Josué têm passagens pela polícia por roubo enquanto Edenilson tem passagem por tráfico de drogas.

As ferramentas usadas no furto tentado foram apreendidas pela Polícia Civil.

O grupo foi autuado por tentativa de furto e associação criminosa. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).