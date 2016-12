Quatro adolescentes são apreendidos após arrastão em ônibus

Os adolescentes foram apresentados na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais por roubo. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – Quatro adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos, na noite de quinta-feira (22), após terem roubado um ônibus da linha 056, no bairro Cidade Nova, zona norte. De acordo com a Polícia Militar, o grupo estava armado com facas e roubaram dinheiro e celulares dos passageiros.

Conforme informações da PM, os suspeitos renderam os passageiros e o motorista na Avenida Francisco de Queiroz, no Manoa, no Cidade Nova, zona norte.

Após o arrastão, os suspeitos tentaram fugir, mas correram na direção de policiais da 6º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam a procura de outra ocorrência.

No momento da apreensão, foram encontradas facas, celulares, carteiras porta cédulas e dinheiro roubados. Os adolescentes foram apresentados na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) por roubo.