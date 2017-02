Quatro pessoas são baleadas em Iranduba

O crime aconteceu neste sábado, por volta das 12h. Conforme a polícia, o suspeito efetuou vários disparos de arma de fogo calibre 380, foram encontradas cápsulas da arma no local do crime

Manaus – Quatro pessoas foram baleadas no bairro Morada do Sol, em Iranduba, distante 27 quilômetros de Manaus. Segundo informações do Comando do Policiamento do Interior (CPI), Francisco Carlos Lima da Silva, 22, Deyziele Custódio de Sousa, 23, Abraão da Silva Gonzaga, 24, e Washington Ferreira Gonzaga, 19, foram atingidos por disparos feitos por um homem identificado como Kelvin.

O crime aconteceu neste sábado, por volta das 12h. Ainda conforme a polícia, o suspeito efetuou vários disparos de arma de fogo calibre 380, foram encontradas cápsulas da arma no local do crime.

Todos foram encaminhados ao Hospital Regional Hilda Freire para procedimentos iniciais e devem ser transferidos para o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, em Manaus.