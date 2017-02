Quatro pessoas ficam feridas após carro colidir em poste, em Manaus

Acidente ocorreu na Rua A do conjunto Santa Inês após motorista perder controle do veículo segundo testemunha. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Quatro pessoas ficaram feridas na manhã deste domingo (5), em uma colisão de carro com um poste de iluminação pública, na Rua A, conjunto Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.



De acordo com o tenente Américo Neto, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a equipe estava em deslocamento para a base, quando se deparou com o acidente. "Fizemos o resgate das vítimas e acionamos a polícia", disse.



O comerciante da região Jucielmo Azevedo, 26, afirmou que o condutor do veículo, um Palio, de cor vinho e placa JWR-5492, perdeu o controle com a pista molhada e bateu em um milheiro de tijolos. "O motorista está aparente embriagado e perdeu o controle do carro sozinho", contou.



Foto: Sandro Pereira



À reportagem, o motorista do veículo, Gê Costa, 32, negou que ingeriu bebidas alcoólicas. Segundo ele, um outro veículo ultrapassou ele e fez com que o mesmo perdesse o controle do carro.

"Foi tudo muito rápido e ainda bem que não caímos no barranco", disse Costa, que ficou com hematomas no rosto.



As outras vítimas, três mulheres, que não quiseram se identificar, ficaram com escoriações no corpo e não comentaram nada sobre o crime.

O acidente de trânsito será registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona leste.



Vítimas tiveram escoriações pelo corpo

Foto: Sandro Pereira

Fuga

Durante o acidente de trânsito, dois homens, não identificados, fugiram em uma motocicleta, por debaixo dos cabos elétricos que estavam na pista. Segundo um homem, que não quis se identificar, a dupla havia roubado minutos atrás um estabelecimento, no loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira.