PGE-AM realiza 3º exame de seleção para Programa de Residência Jurídica com 20 vagas

Inscrições vão até o dia 24 de março e podem ser feitas das 9h às 14h, no Cejur, que funciona na sede da Procuradoria Geral, Praça 14 de Janeiro; candidatos receberão bolsa no valor de R$ 2.500

O requisito para participar do Programa é ter bacharelado em Direito. Foto: Reprodução

Manaus - Até o dia 24 (sexta-feira) de março, a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM), por meio do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur), realiza as inscrições para o 3º exame de seleção de candidatos ao Programa de Residência Jurídica. Ao todo, estão sendo oferecidas 20 vagas. O requisito para participar do Programa é ter bacharelado em Direito.

As inscrições podem ser feitas das 9h às 14h, no Cejur, que funciona na sede da PGE-AM, na rua Emílio Moreira, nº 1.308, Praça 14 de Janeiro, zona sul. A taxa de inscrição custa R$ 100. O exame será realizado no dia 9 de abril, quando será aplicada uma prova exclusivamente discursiva.

Os candidatos selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 2.500. Os interessados podem obter mais informações por meio do telefone (92) 3649-3108 ou acessar o Edital do exame, que está disponível do site da PGE-AM.