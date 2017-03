OAB-AM realiza ciclo de palestras em comemoração ao Dia da Mulher

Palestras serão realizadas na Escola Superior de Advocacia (ESA). Foto: Divulgação

Manaus – Nesta quarta (8) e quinta-feira (9), a Ordem dos Advogados no Amazonas (OAB-AM) realiza um ciclo de palestras aberto ao público, no auditório da Escola Superior de Advocacia (ESA), localizada na Rua São Benedito, 99 - Adrianópolis. As palestras fazem parte das atividades da OAB em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.



Nesta tarde, a partir das 14h, a temática debatida tratará dos aspectos favoráveis e contrários a descriminalização do aborto. Ainda nesta quarta, várias advogadas estarão em um estande montado no Manauara Shopping exclusivamente para divulgar os direitos da mulher, bem como os locais de atendimento para cada tipo de violação sofrida, até as 22h.



Na quinta-feira, as palestras abordarão exploração sexual infantil, violência doméstica, aspectos jurídicos nas mídias sociais e o empoderamento feminino.



A proposta, segundo a OAB, é alcançar o maior número de pessoas e classes sociais, gerando multiplicação de conhecimento e coibindo o desrespeito às mulheres.



Confira a programação do dia 8:









Programação dia 9: