TRT realiza leilão público de 172 bens, entre veículos e móveis, em Manaus

Manaus - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR (TRT11) divulgou mais um edital de leilão público de bens penhorados pela Justiça do Trabalho. O leilão será realizado simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica, no dia 31 de março, às 9h30. Na modalidade presencial, o interessado deve comparecer no Fórum Trabalhista de Manaus, na Rua Ferreira Pena, 546, Centro, com uma hora de antecedência para se cadastrar. Na modalidade eletrônica os lances devem ser feitos via endereço www.amazonasleiloes.com.br, após cadastro prévio. Serão leiloados 172 bens penhorados, entre eles veículos, móveis e maquinários.



Veja o edital com os itens do leilão



O objetivo da ação é garantir o pagamento de débitos relativos a processos trabalhistas que estão em fase de execução, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial. Podem participar do leilão pessoas físicas que estiverem na livre administração de seus bens, e por todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas.



De acordo com o edital do leilão, o valor do lance mínimo poderá chegar a 30% do valor total da avaliação do bem. É o caso de um veículo Fiat Uno, ano 2009, que poderá ser arrematado pelo valor mínimo de R$ 5.100. Um caminhão Mercedes Bens pode chegar a ser arrematado por R$ 27 mil. A lista de bens ainda inclui freezers, cadeiras para salão, bebedouro elétrico, escavadeira hidráulica e materiais de construção. Desde a publicação do Edital até a abertura do leilão presencial, o leilão eletrônico está aberto para lances pelo endereço www.amazonasleiloes.com.br.



Para concretizar a compra, o arrematante deve pagar sinal de 20% no ato da arrematação e o restante em até 24h, diretamente na agência bancária autorizada, através de guia emitida na ocasião. Quem desistir da arrematação, não efetuar o depósito do saldo remanescente, sustar cheques ou emiti-los sem fundos, será automaticamente excluído do cadastro de arrematantes pelo prazo de três anos, além de poder ser responsabilizado penalmente. Além do valor da arrematação, é devida ao leiloeiro oficial a comissão de 5% sobre o valor da arrematação e 1% sobre o valor da arrematação se tiver havido remoção, guarda e conservação do bem no depósito do leiloeiro, conforme consta no edital de hasta pública unificada.



Os bens removidos podem ser visitados de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, diretamente nos depósitos do Leiloeiro Oficial, conforme endereço e telefone de contato: na Av. Efigênio Sales, 1.299 - Galpão G, Bairro Aleixo, Manaus (AM), telefone (92) 3646-5796 e (92) 98438-1616, para bens de processos cujo Juízo da execução é no Amazonas; e na Rua Três Marias, 139 - Bairro Raiar do Sol, Boa Vista (RR), para bens de processos cujo Juízo da execução é em Roraima. Para visitar os bens não removidos, os interessados deverão entrar em contato com a Seção de Hastas Públicas, através do telefone (92) 3627-2064.