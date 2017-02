PM realiza operação contra tráfico de drogas em Manaus e Região Metropolitana

Manaus - A Polícia Militar (PMAM) realiza mais uma fase da operação "Águia" em toda a capital e Região Metropolitana de Manaus neste fim de semana. Na capital, as ações da nova fase, denominada "Saturação", iniciaram na noite de sexta (3) e serão concentradas nas zonas norte e leste. Segundo a PM, 600 policiais vão participar da operação.

A ação intensificará as abordagens a veículos e pessoas, repressão ao tráfico de drogas e a redução aos índices de criminalidade. Os três grandes comandos da PM estarão envolvidos na ação: Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando de Policiamento do Interior (CPI) e Comando de Policiamento Especializado (CPE).

A população pode contribuir com as ações da PMAM, denunciando através do 190 e também dos telefones do Supervisor de Área da ROCAM: 99280-7574 e da Força Tática: 99422-0044.