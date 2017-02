Reintegração de posse retira famílias de área invadida no ramal do Pau Rosa 

Segundo a polícia, há, aproximadamente, 250 pessoas e 250 barracas no local. Foto: Divulgação

Manaus – Desde a manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Militar cumpre mandado de reintegração de posse no ramal do Pau Rosa, comunidade Tarumã, bairro Nova Cidade. Segundo informações do tenente-coronel Cavalcante, comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), que está coordenando a reintegração, há, aproximadamente, 250 pessoas e 250 barracas no local.

Para manter a ordem e a segurança do cumprimento da determinação, expedida pelo juiz Carlos de Queiroz da 12ª Vara Civil, foram acionados 100 policiais militares. “As famílias estão saindo do terreno, levando pertences sem problemas, os policiais estão aqui para manter a ordem.”, informou o coronel.

De acordo com o coronel Cavalcante, a ação deve continuar no decorrer do dia. “Vamos terminar ainda hoje”, disse o coronel.

Ainda segundo o Coronel Cavalcante, o terreno é reivindicado pela Capital Rossi. Até o a publicação desta matéria, a reportagem não conseguiu contato com a construtora.