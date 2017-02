Representante do AM no ‘The Voice Kids’ prepara canção autoral

Dentre os vídeos postados pelo programa no Youtube, o de Marcella foi o que alcançou o maior número de visualizações, com 30 mil

No The Voice Kids, Marcella Bártholo integra a equipe da dupla sertaneja Vitor & Leo. Foto: Divulgação

A apresentação da amazonense Marcella Bártholo, no The Voice Kids Brasil, está fazendo sucesso nas mídias sociais e os comentários dos internautas são todos positivos, de estímulo à cantora. Dentre os vídeos postados pelo programa no Youtube, no domingo (12), com a exibição de todos os selecionados no último dia de Audição às Cegas, o de Marcella foi o que alcançou o maior número de visualizações – 30 mil. Cantora, bailarina e atriz, Marcella ganhou cerca de cinco fãs-clubes, formados somente entre domingo e segunda-feira (13).

Enquanto se prepara para a fase das batalhas, ela revela que também está em estúdio, preparando a gravação de uma canção de sua autoria – Marcella assina música e letra. “É uma experiência nova. Já tem um tempo que venho me dedicando a compor, mas somente agora resolvi mostrar ao público”, afirmou.

A repercussão nas mídias sociais foi uma surpresa para ela. “O The Voice Kids tem um alcance extraordinário, todos sabemos, mas foi muito gratificante verificar que, entre tantos talentos exibidos pelo programa, consegui ter uma boa aceitação do público. Agradeço o carinho com que estou sendo recebida e já me sinto vitoriosa por ter sido selecionada entre milhares de crianças de todo o país”, disse ela.

A fanpage @marcellabartholooficial, criada há 40 dias, já tem 55 mil seguidores e os vídeos postados alcançaram 2,7 milhões de visualizações. Dos seguidores, apenas 2 mil são de Manaus, segundo Marcella. Os demais são de outros estados brasileiros e também do exterior (Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, China, entre outros países).

No instagram, o perfil marcellabartholo_ tem 7.400 seguidores e o vídeo com a exibição no The Voice Kids atingiu 15 mil visualizações, entre domingo, dia da apresentação, e segunda-feira, com 900 comentários, todos com elogios à performance da cantora.

No The Voice Kids, Marcella Bártholo integra a equipe da dupla sertaneja Vitor & Leo. Ao virarem as cadeiras para ela, eles destacaram a extensão vocal da cantora e a performance no palco. “Isso se chama entrega”, ressaltou Vitor. Os elogios também vieram dos outros dois técnicos – Ivete Sangalo e Carlinhos Brown. Ivete destacou a postura e serenidade no palco e Carlinhos Brown a beleza e o timbre de voz. “O prazer de cantar está bem claro nela”, frisou a cantora baiana.

Fã de Beyoncé e dos ritmos jazz e pop, Marcella interpretou “I put a spell on you”, de Annie Lennox, uma canção que ela considera desafiadora. “Essa música é um clássico do jazz e eu gosto muito”.

Formação musical



Com apenas 15 anos, Marcella Bártholo segue uma agenda apertada direcionada a sua formação musical. “Quero seguir essa carreira e sei que, para me destacar, preciso estudar muito e é o que faço, me dedicando às aulas de música e de dança”, relatou.

Marcella, que iniciou no balé clássico aos três anos de idade, há cinco integra a Companhia de Dança La Salle, com a qual conquistou, em julho do ano passado, o bi campeonato no Festival Internacional de Hip Hop de Curitiba (FIH2). Desde os 10 anos, ela frequenta aulas de Jazz e Hip Hop. Aos seis anos foi protagonista da peça “Le Vam Vum”. Aos oito encenou “A menina que perdeu o Natal”. Marcella também participa do grupo de teatro da Fundação Allan Kardec, realizando espetáculos gratuitos.