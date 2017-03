Revista no Ipat apreende 119 estoques, drogas e celulares

Ação contou com o apoio da Polícia Militar. Foto: Vitor Souza/ Secom

Manaus – Em revista no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), na manhã desta sexta-feira (17), foram encontrados 199 estoques, 88 trouxinhas de entorpecentes e seis aparelho celulares. A ação no presídio, localizado no km da BR-174, foi realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Militar.

A revista que teve início por volta das 6h empregou um efetivo de 180 pessoas, entre policiais militares das tropas especiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE), servidores da Seap e agentes de socialização da Umanizzare Gestão Prisional.





Foto: Vitor Souza/ Secom



Após as rebeliões que deixaram 64 mortos dentro de presídios na capital, o Estado intensificou os procedimentos de revista nas unidades, mas materiais ilícitos continuam a ser encontrados.

Ao todo, segundo a Seap, neste ano foram realizados 18 procedimentos de apreensão de materiais ilícitos, fiscalização de alterações no sistema e identificação de indícios de fuga.

O secretário de segurança pública, Sérgio Fontes, chegou a declarar que a corrupção é um dos principais fatores para a contínua entrada de material ilícito nos presídios da capital. Ainda neste mês, foram encontrados celulares, facões, rádios comunicadores e estoques no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), presídio onde 56 detentos morreram após confronto entre facções.