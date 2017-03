Revista em presídios de Itacoatiara apreende celulares, estoques e drogas

Segundo a Seap, unidades prisionais do interior vão passar pelos procedimentos de revista para o controle do sistema e retirada de objetos que não são permitidos

População carcerária das duas unidades é de 215 internos. Foto: Divulgação/Seap

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizaram, na manhã desta quinta-feira (23), um procedimento de revista na Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI) e na Unidade Prisional Mista de Itacoatiara (a 280 quilômetros da capital). Durante a operação, nas duas unidades, foram apreendidos três aparelhos celulares, três trouxinhas de entorpecente, oito estoques (arma branca de produção caseira), e R$ 20,00 em espécie.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas, Cleitman Coelho, as unidades do município de Itacoatiara passaram pelo primeiro procedimento de revista da nova gestão, que pretende realizar uma vistoria minuciosa em todas as unidades prisionais do Amazonas.

“Na capital já estamos com os trabalhos desde janeiro. Precisamos agora voltar nossa atenção também para o interior e aplicar as mesmas diretrizes de retirar todo e qualquer objeto não permitido entre os internos”.

As ações de revista tiveram início por volta das 10h e contaram com o efetivo de 70 pessoas, entre policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE), servidores da Seap e agentes de socialização da Umanizzare Gestão Prisional. A população carcerária da UPI é de 137 internos, sendo 86 no regime provisório e 51 condenados. Na Unidade Prisional Mista, a população carcerária é de 78 internos, sendo 63 homens e 15 mulheres.

Foto: Divulgação/Seap

Revistas nas unidades do interior

As unidades prisionais do interior vão passar pelos mesmos procedimentos que os presídios da capital estão recebendo desde o início do ano, para o controle do sistema prisional e retirada de objetos que não são permitidos nas unidades. Além das duas unidades em Itacoatiara, a Seap administra os presídios dos municípios de Coari, Humaitá, Parintins, Maués, Tabatinga e Tefé.