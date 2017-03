Rodoviários ameaçam realizar greve por falta de troco e de segurança nos ônibus

Presidente do sindicato acrescentou que a categoria não tem condições de trabalhar diante da ocorrência de assaltos dentro dos ônibus. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) anunciou, nesta tarde, que os rodoviários ameaçam entrar em greve, na próxima sexta-feira (10), por falta de troco e falta de segurança dentro dos ônibus. Categoria propõe que o Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetram) adote um ‘vale-troco’ que facilite a entrega do troco de 20 centavos para os usuários de transporte público de Manaus. Outra reivindicação do sindicato é a ocorrência de milhares de assaltos, dentro dos ônibus, que ficam impunes, conforme o STTRM.



No dia 17 de janeiro deste ano, a categoria chegou paralisar 100% da frota e cerca de 400 mil usuários foram prejudicados.



O presidente do sindicato, Givancir Oliveira, disse que, devido à falta de troco, cobradores de ônibus estão sendo vítimas de agressão dentro dos transporte públicos por passageiros que exigem o troco por meio da Lei do troco (nº 1.797/2013).



“A culpa não é do cobrador, é da empresa. Vários trabalhadores estão sofrendo agressões, pessoas se afastando do trabalho por questões psicológicas”, afirmou.



Givancir acrescentou que a categoria não tem condições de trabalhar diante da ocorrência de assaltos dentro dos ônibus. Segundo o sindicalista, foram dois mil assaltos, por ano, uma média de cinco assaltos por dia. Para Givancir, a Polícia Civil (PC) não apresentou nenhum suspeito dos roubos. “Só há prisão quando a população pega (o ladrão) em flagrante. Não tem inquérito contra assaltante de ônibus”, declarou.



Ainda de acordo com Givancir, cada um dos ônibus tem, no mínimo, cinco câmeras de segurança, que filmam todos os ângulos do interior do ônibus. O presidente do sindicato dos Rodoviários afirmou que os Boletins de Ocorrência (BO) dos assaltos a ônibus apenas são incluídos em estatísticas. Conforme o sindicalista, a ameaça de greve foi aprovada em assembleia realizada pelo STTRM.



Sinetram

Fernando Borges, assessor jurídico do Sinetram, disse que ficou sabendo da reunião dos rodoviários por meio da imprensa e que a questão de troco já foi impasse diversas vezes. Porém, o assessor informou que o uso das moedas é essencial para amenizar o problema e que o vale-troco pode ser considerado ilegal

"A população guarda as moedas e usa o dinheiro, e nós temos que usar as moedas que nós temos mercado. Se a pessoa usa moeda, essa moeda é que um dia vai ser o troco dela. Estamos aumentando o ponto de venda de credito pra ser comprado por meio do cartão pra que isso seja solucionado e que a população vá se adaptando. Sobre a questão do vale-troco, a princípio isso pode ser até considerado ilegal. É a mesma questão do restaurante que entrega balinha no lugar do troco. Não vão ser cunhadas novas moedas pra ser utilizado como troco, temos que usar as que estão em circulação", disse.

Ainda nesta tarde, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) convocou uma entrevista coletiva, com o titular da secretaria, Sérgio Fontes, para falar sobre as ações do SSP sobre os assaltos a ônibus.