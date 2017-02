Rodoviários decidem sobre nova paralisação no transporte público, nesta quinta

Categoria exige pagamento de dissídio coletivo de 10%. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) vai decidir, nesta quinta-feira (23), se vai haver greve ou não na próxima sexta-feira (24), segundo informou o vice-presidente do STTRM, Josildo Oliveira. O indicativo para sexta-feira era de greve geral por tempo indeterminado da categoria, que exige pagamento de dissídio coletivo de 10%.

Oliveira disse que os representantes do sindicato tiveram reunião, na tarde desta quarta-feira (22), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT 11ª Região). O rodoviário classificou as conversas como favoráveis e que a categoria deve fechar o acordo coletivo da categoria nesta quinta. “Dificilmente vai ter alguma greve, porque o cenário melhorou muito. Espero que amanhã (quinta, 23) a gente feche”, disse o vice-presidente do STTRM, confiante.

Na última terça-feira (21), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) havia acionado a Justiça do Trabalho por conta da paralisação dos rodoviários que aconteceu na manhã de terça. A paralisação durou quatro horas e os trabalhadores das empresas de transporte público voltaram às atividades por volta de 9h. Na ocasião, o STTRM informou que o ato foi apenas um protesto dos trabalhadores em decorrência do atraso no pagamento do vale salarial.