Rodoviários e empresários chegam a acordo salarial

Atualmente o sistema possui, segundo o Sinetram, cerca de 9 mil colaboradores, distribuídos em dez empresas. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) informaram que chegaram a um acordo para o aumento no pagamento dos salários e benefícios dos rodoviários, no patamar de 10%. De acordo com o Sinetram, o reajuste da categoria começou a vigorar em março, mas o pagamento será a partir de abril.

O vice-presidente do STTRM, Josildo Oliveira, afirmou que a remuneração dos rodoviários de Manaus se aproximou do que é praticado em outros estados brasileiros. “A gente precisa ganhar mais do que isso, mas pelo menos conseguimos o reajuste depois de muita luta”, disse.

Segundo o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, após o acordo entre as instituições, as empresas esperam que a categoria esteja satisfeita para realizar suas funções. “Com a planilha atualizada, será possível repassar aos colaboradores o reajuste e o que está contemplado nela. Houve muita discussão, mas chegamos a um acordo razoável para ambas as partes no atual contexto de crise”, destacou Borges.

Atualmente o sistema possui, segundo o Sinetram, cerca de 9 mil colaboradores, distribuídos em dez empresas. O salário do motorista será R$ 2.303,37 e do cobrador é R$ 1.151,67 mais benefícios.